Elon Musk e la ketamina | “La uso | è nell’interesse degli investitori”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 18 marzo 2024) Il miliardario, scrive la Cnn, sostiene di avere una "prescrizione da un vero dottore" per la sua depressione "Ci sono momenti in cui ho una sorta di stato chimico negativo nel cervello, una depressione che non è collegata a notizie negative e laè utile per uscire da uno stato d'animo". E' quanto ha