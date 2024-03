Elezioni Russia | scoppia caso Salvini Meloni | “Posizione governo è chiara”

(Di lunedì 18 marzo 2024) Pubblicato il 18 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Il voto russo che tra mille polemiche ha incoronato ancora una volta Vladimir Putin alla guida del Cremlino irrompe nel dibattito politico italiano, dividendo la maggioranza di. Fanno discutere le parole del vicepremier e leader della Lega, Matteo, che a proposito dellenella Federazione russa prende atto del responso delle urne sottolineando che "quando un popolo vota ha sempre ragione". "Le– afferma il ministro dei Trasporti – fanno sempre bene, sia quando uno le vince sia quando uno le perde. Io quando le perdo cerco di capire dove ho sbagliato e come fare meglio la prossima volta". In una nota la Lega poi precisa: "Inhanno votato, non diamo un giudizio positivo o negativo del risultato, ne prendiamo atto e ...

