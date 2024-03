Elezioni Russia | Salvini | Quando un popolo vota ha sempre ragione | Tajani | Pressioni violente sul voto

(Di lunedì 18 marzo 2024) La netta vittoria di Vladimir Putin riguardo leinrischia di creare qualche divisione all'interno del Governo italiano. Da un lato, infatti, c'è chi come Matteoprende atto del plebiscito raggiunto da Putin e dall'altro chi, invece, come Antonio, nel commentare il ris

"In Russia hanno votato, ne prendiamo atto; quando un popolo vota ha sempre ragione". È già Bufera sulle parole pronunciate dal vicepremier Matteo Salvini , ministro delle Infrastrutture e ... (today)

“Sono il ministro degli Esteri e ho espresso la mia posizione” sul voto in Russia “ieri sera”. Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani interpellato dai cronisti sulle ... (ilfattoquotidiano)

Salvini sul voto in Russia: "Le Elezioni fanno sempre bene". Bufera sul vicepremier - "Le Elezioni - ha detto Salvini - fanno sempre bene, sia quando uno le vince sia quando uno le perde. Io quando le perdo cerco di capire dove ho sbagliato e come fare meglio la prossima volta". In ...today

Elezioni Russia, Lega: "Prendiamo atto del voto senza dare giudizi" - "In Russia hanno votato, non diamo un giudizio positivo o negativo del risultato, ne prendiamo atto e lavoriamo (spero tutti insieme) per la fine della guerra ed il ritorno alla pace.primapaginanews

Ong russa, le Elezioni più fraudolente della nostra storia - Secondo Golos, le Elezioni conclusesi ieri non possono essere considerate autentiche perché "la campagna si è svolta in una situazione in cui gli articoli fondamentali della costituzione russa, che ...ansa