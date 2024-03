Elezioni rubate? Tu hai trovato Kate? | lo sfottò di Zakharova

(Di lunedì 18 marzo 2024) Il Cremlino ha annunciato il plebiscito. Vladimir Putin ha vinto con l'87,29% dei voti, il risultato più alto ottenuto da un presidente eletto nella storia della Russia. Ha usato il sarcasmo la portavoce del ministero degli Esteri russo Mariaper reagire al segretario alla Difesa britannico Grant Shapps che ha definito "" lein Russia e ha consigliato al ministro di cercareMiddleton, la principessa del Galles, da metà gennaio scomparsa dalla scena pubblica. "Non abbiamo rubato loro nulla", ha denunciato. "Non abbiamo dato loro quello che volevamo. Ecco perché sono furiosi", ha aggiunto. E poi si è chiesta: "A proposito, cosa succede conMiddleton? L'hai trovata? Cercala, Shapps", ha detto. Parole, queste, che hanno tutto il sapore di uno ...

