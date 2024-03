Elezioni regionali in Basilicata | Azione sosterrà il candidato di centrodestra Vito Bardi

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 18 marzo 2024) Allein– in programma il 21 e il 22 aprile – anchedi Carlo Calendail governatore uscente(FI), rialla guida della coalizione di. Ad annunciarlo sono stati il segretario lucano del partito, Donato Pessolano, e il consigliere regionale Marcello Pittella. «Conabbiamo condiviso assieme – hanno messo in evidenza Pessolano e Pittella – elementi del suo programma sui quali costruire un’intesa. In particolare, il necessario rilancio della sanità e del welfare, una riorganizze una implementdella governance regionale, l’individudi strategie per lo sviluppo che valutino ...