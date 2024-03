Elezioni regionali Basilicata | Piero Marrese candidato csx dopo il pasticcio su Lacerenza | Calenda | Sosteniamo il cdx

regionali, Stefani: 'In Veneto si va con Zaia e liste civiche' - a 'pensare a lavorare e non discutere di Elezioni visto che mancano 500 giorni', ricordo - dice Sefani - che questo dibattito sulle Elezioni regionali in Veneto di certo non è nato da intenzioni ...ansa

Basilicata, Azione: "Noi con centrodestra Pd e M5S ci hanno tenuti fuori da coalizione" - Sulle Elezioni in Basilicata, ''dopo mesi di tentativi per costruire un'alleanza riformista in una regione dove il nostro partito ha conquistato una centralità prendendo il 12.2% alle Elezioni ...adnkronos

Elezioni 2024, in Sicilia si voterà il weekend 8-9 giugno per le Europee e per le Amministrative - Così in provincia di Trapani i Comuni interessati alle Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale saranno Castelvetrano e Mazara del Vallo. "È una scelta opportuna e di buon senso che - dice il ...castelvetranonews