Elezioni regioanli in Veneto e terzo mandato. Lo stop di FdI alla Lega: «Mancano 500 giorni, pensiamo a lavorare» - Noi ci siamo e stiamo lavorando molto bene, dopodiché alle Elezioni regionali manca un secolo politico, le liste le presenteremo tra 500 giorni, mi pare un po' lunga la volata e mi pare, anche, che i ...ilgazzettino

Bergesio: “Ad Alba gli assessori regionali della Lega per illustrare il lavoro fatto e i progetti futuri” - Un’occasione importante, dunque, in vista delle Elezioni di giugno, per conoscere più da vicino quanto fatto e quanto invece la Lega piemontese si propone di fare per dare continuità all’azione della ...targatocn

Basilicata, Marrese candidato di Pd-M5s. Pittella (Azione): "Trattati come ebrei" - Forte polemica tra le forze politiche di centro e di sinistra, ammesso che il M5s possa essere annoverato tra le formazioni di sinistra, a proposito delle Elezioni regionali in Basilicata. Ieri, dopo ...italiaoggi