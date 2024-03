Elezioni provinciali | Iaia FdI | “Risultati non possono far cantare vittoria alla sinistra | PD in particolare”

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di lunedì 18 marzo 2024) Tarantini Time Quotidiano“A differenza di quanto qualcuno – in maniera alquanto goffa ed affannosa – voglia far credere, è sufficiente un minimo di riflessione e di onestà intellettuale per rendersi conto che il risultato dellenon può fared al Partito Democratico in.Il voto di ieri, il cui esito è più che prevedibile se si considera che è l’espressione della composizione dei diversi consigli comunali della provincia, parla chiaro.Il partito che esprime il maggior numero di consiglieriè Fratelli d’Italia che ha conquistato, con una propria lista, due pesanti scranni.Al contrario, la lista “minestrone” del campo larghissimo Jonico ha eletto un solo consigliere provinciale del ...