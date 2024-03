Elezioni Piemonte | Conte | “Dal Partito democratico fuga in avanti | il Movimento 5 stelle sceglierà un proprio candidato”

(Di lunedì 18 marzo 2024) “Sulè in vista una svolta. Abbiamo lavorato con generosità col Pd. Abbiamo avuto difficoltà oggettive, a convergere alcuni punti programmatici. Una difficoltà sicuramente dovuta anche al fatto che a Torino c’è una giunta che sta andando in direzione sensibilmente diversa rispetto alla nostra giunta uscente, quella di chiara appendino e si è creata una frattura”. Così Giuseppe, leader del, durante una diretta sui propri canali social. “Il Pd nell’ultimo confronto regionale ha avuto unaindesignando una sua candidata come presidente di Regione. Ne prendiamo atto. Il M5s procederà a designare una propria candidata o un. Questo non significa che il Pd diventerà un nemico. Diventa se andiamo ...

Dopo mesi di trattative senza alcun risultato, il Partito democratico ha fatto la sua mossa. I dem Piemonte si, riunitisi in assemblea, hanno votato come candidata alle prossime regionali di giugno ... (open.online)

Regionali Piemonte, Conte: "M5s avanti con un suo candidato" - Per le regionali del Piemonte "il M5s procederà a designare un proprio candidato" dopo la "fuga in avanti" del Pd con la scelta di Gianna Pentenero. Lo ha detto Giuseppe Conte su X spiegando che "ne ...tgcom24.mediaset

Elezioni Basilicata 2024, Calenda (Azione): “Non esiste nessun Campo largo ne’ a Destra e ne’ a Sinistra” | VIDEO - aveva messo in campo per le Elezioni regionali in Piemonte ha dato i suoi frutti prima del previsto: con un tweet Carlo Calenda ha fatto schierare il suo partito Azione a sostegno del candidato di ...tag24

Regionali in Piemonte, lo strappo di Conte: "Avanti con nostro candidato" - Ormai è chiaro: il campo largo fa acqua da tutte le parti. L'ultima falla si è aperta in Piemonte dove Pd e M5S non sono stati in ...iltempo