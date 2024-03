Elezioni in Russia | Tajani smentisce Salvini | “Pressioni forti e violente con soldati nelle urne | Navalny escluso con un omicidio”

Scrutinato il 100% dei voti in Russia, Putin vince con l'87,28% - Con il 100% delle schede scrutinate, Vladimir Putin vince le Elezioni presidenziali in Russia con l'87,28% dei voti. Lo ha riferito la Commissione elettorale centrale russa citata dalla Tass.ansa

“Popolo ha sempre ragione”. “Politica estera è del ministero degli Esteri”: botta e risposta Tajani-Salvini sul voto in Russia - "In Russia hanno votato, ne prendiamo atto. Quando un popolo vota ha sempre sempre ragione, le Elezioni fanno sempre bene sia quando uno le vince sia quando uno le perde", ha dichiarato il vicepremier ...ilgiornale

Perché Putin ha vinto di nuovo in Russia, raggiungendo quasi il 90% delle preferenze - Alle Elezioni presidenziali in Russia il presidente uscente Vladimir Putin è stato riconfermato per il quinto mandato, ottenendo quasi il 90% dei voti, più precisamente l’87,17%, come riporta ...ildigitale