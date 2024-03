Elezioni in Russia | plebiscito per Putin che parla di Navalny | “La sua morte? Evento triste”

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 18 marzo 2024) Come ampiamente scontato, lepolitiche insi sono concluse con unper. Ufficialmente, in quelle che l’Occidente considerafarsa dai risultati truccati, il presidente uscente dellaè stato riconfermato con l’87% dei consensi. Per un quinto mandato a capo del Cremlino. Nulla ha fermato la macchina propagandistica dello ‘zar’. Né la silenziosa protesta dei seguaci dell’oppositore morto Alexei– che si sono messi in coda in massa ai seggi alle 12 del 17 marzo – né gli attacchi su Belgorod da parte delle forze armate ucraine e dei partigiani russi anti regime. E neppure un allarme droni sugli aeroporti di Mosca.resterà al potere fino al 2030, dopo già 24 anni trascorsi ai vertici della ...