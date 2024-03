Elezioni in Russia | la vittoria di Putin e il plebiscito di voti falsificati

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 18 marzo 2024) Quinto mandato e altri sei anni di potere per l'autocrate russo. Vladimirè stato rieletto presidente inper la quinta volta con l'87,28 per cento dei. E' questo il risultato definitivo, con lo spoglio di tutte le schede, diffuso dalla Commissione elettorale centrale. Hanno votato 87,1 milioni di persone (il 77,44 per cento degli aventi diritto), come ha annunciato Ella Pamfilova, direttrice della Commissione.Il candidato del Partito comunista, Nikolai Kharitonov, è stato votato dal 4,31 per cento di chi è andato alle urne, il candidato del Partito dei nuovi popolare, Vladislav Davankov, ha preso il 3,85 per cento deie il leader del Partito liberal democratico, Leonid Slutsky ha ottenuto il 3,2. Spicca il dato secondo cuiha raccolto il 98,99 per cento dei ...