Elezioni in Russia | il politologo Di Nisio a Notizie com | “Putin vince con una percentuale troppo alta per sembrare vera”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 18 marzo 2024) Vladimirè stato rieletto presidente dellacon unadell’87%: un vero e proprio plebiscito. Un plebiscito che non conper alcuni motivi: innanzitutto non c’erano altri candidati realmente dell’opposizione. Il voto è avvenuto in tre giorni e per la prima volta inè stato possibile ricorrere al voto elettronico. Entrambi questi elementi avevano sollevato il timore dell’aumento dei brogli e manipolazioni. Francesco Di, presidente dell’Associazione italiana dottori in scienze politiche (Aidosp), ai nostri microfoni analizza il voto inprendendo in considerazione tre punti: la mancanza di unaopposizione, la...