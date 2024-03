Elezioni | i progetti di Pepa Dall’elisoccorso allo sport

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 18 marzo 2024) È stato un vero bagno di folla la presentazione ufficiale, ieri pomeriggio a Recanati, della candidatura a sindaco di Emanuelesostenuto convintamente da tutto il centrodestra recanatese: i partiti Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi Moderati, UdC e Lega e le liste civiche Costituente Popolare, Per una Recanati migliore e In Comune. Presenti molti rappresentanti politici provinciali e regionali, ad iniziare da Francesco Acquaroli, presidente della Regione, e dal suo vice Filippo Saltamartini oltre alla senatrice Elena Leonardi. La voce rotta dall’emozione, ma con tanto entusiasmo in corpo,ha tracciato le sue linee programmatiche sottolineando il valore della coalizione che lo sostiene. "Siamo qui uniti e l’essere insieme e condividere ideali, valori eper Recanati è il nostro punto di forza", ha detto, e ha ...