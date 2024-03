Elezioni Basilicata | Pittella | “Io trattato come un ebreo che deve morire” Poi le scuse

Alle Elezioni regionali in Basilicata – in programma il 21 e il 22 aprile – anche Azione di Carlo Calenda sosterrà il governatore uscente Vito Bardi (FI), ri candidato alla guida della coalizione di ... (open.online)

Basilicata, Azione con il centrodestra. Pittella: «Per Pd e M5S dovevamo morire come ebrei». Poi si scusa per la frase - Alle Regionali in programma in Basilicata il 21 e il 22 aprile Azione sosterrà il governatore uscente Vito Bardi (Forza Italia), ricandidato alla guida della coalizione di centrodestra.ilmattino

Basilicata, l’audio di Pittella: “Per loro sono come un ebreo che deve morire”. Poi le scuse: “Un’ingiustificata iperbole” - In un audio circolato fra gli uomini di Pittella, l'ex governatore della Basilicata si è lasciato andare a un paragone quantomeno azzardato.ilriformista

Fiorello: «Putin attaccherà la Nato nel 2026 Allora Pupo ha fallito» - A proposito di Elezioni, ha votato anche la Russia ... A questo punto secondo me vincerà pure in Basilicata. Putin attaccherà la Nato nel 2026 Allora Pupo ha fallito - ha proseguito sdrammatizzando - ...ilmessaggero