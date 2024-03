Elezioni Baronissi 2024 | la nota dell’assessore uscente Marco Picarone

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 18 marzo 2024) Il comunicatodel Comune di: “Il coordinamento del circolo di, convocato per il 14 marzo u.s. dal segretario dello stesso, si è riunito in via definitiva il 15 marzo in seguito a richiesta di rinvio, condivisa, da parte del segretario provinciale, sul seguente odg: “Scelta del candidato del PD a sindaco di”. “La riunione del coordinamento, regolarmente costituita, ha deciso, atteso il protrarsi di una situazione che ad oggi non ha trovato ancora sbocchi, di pronunciarsi sul nome indicativo ritenuto più competitivo dai presenti per metterlo a disposizione del partito che naturalmente deciderà, in ogni caso, secondo le regole vigenti e con i suoi organi competenti. Resto a disposizione, pronto come ...