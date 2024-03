ELENA PIETRINI RITORNA IN ITALIA ?

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 18 marzo 2024) Pubblicato il 18 Marzo, 2024 Tutti conosciamo, schiacciatricena della nostra nazionale di pallavolo. Nella sua penultima stagioneha vestito la maglia di Scandicci, per poi approdare nell’ultima stagione in Russia, nella Dinamo Kazan. Già si cerca di mettere le basi per la nuova stagione e pare proprio che dopo la parentesi russapossare a giocare in. A contendersisono state sia Novara che Conegliano, quest’ultima pare abbia offerto circa 30 mila euro di ingaggio per assicurarsi la stessa. Ad avere la meglio, però, pare essere stata la Vero Volley Milano che ha offerto circa 100 mila euro per ingaggiarein vista ...