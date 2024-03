El Paìs azzanna ancora Xavi | “Rapporto malsano con la stampa | credono di essere intoccabili”

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 18 marzo 2024) E’ passata quasi una settimana dalla vittoria del Barcellona sul Napoli, e dalla conferenzain cuiha provato a togliersi qualche sassolino dalla scarpa prendendosela con i giornalisti che lo criticano sempre. Un suo mantra. E per tutta risposta, laspagnola, non lo molla più. Un po’ quello che non sta succedendo in Italia dopo la tirata di Allegri a Sky: in Spagna alo scanno metaforicamente scarnificando, un giorno dopo l’altro. Oggi per esempio, dopo che il Barcellona ha battuto a Madrid l’Atletico per 3-0, Elmette in pagina due editoriali: uno firmato da Ramon Besa – il giornalista con cui ce l’aveva– l’altro di Manuel Jabois, che in questi giorni aveva anche ricordato la consuetudine dinel lamentarsi personalmente degli ...