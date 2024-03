Effetto Tour de France L’Osservanza diventa un grande ‘bike park’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 18 marzo 2024) Il complesso delunper i più piccoli in vista dell’arrivo delde, che farà tappa a Imola il 30 giugno. È l’iniziativa lanciata dalla Città metropolitana, in collaborazione con Comune di Bologna e Territorio turistico Bologna-Modena, rivolta ai ciclisti di domani, cioè le bambine e i bambini dai 4 agli 11 anni. Dal 6 aprile fino al 25 maggio, infatti, sarà possibile fruire gratuitamente degli spazi ale degli altri cinquedella provincia che ogni sabato metteranno a disposizione istruttori, percorsi e divertimento per imparare o migliorare il modo di andare in bicicletta. I corsi si svolgeranno ogni sabato dalle 10 alle 12, con la prima ora ...