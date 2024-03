“Ecco la terza finalista” Grande Fratello | spunta il nome ‘choc’ dopo Beatrice e Rosy

(Di lunedì 18 marzo 2024) Manca davvero poco alla finale del, il reality show condotto da Alfonso Signorini con il volto del Tg5 Cesara Buonamici come opinionista e Rebecca Staffelli, figlia del famoso inviato di Striscia la Notizia Valerio, alla postazione social per commentare gli umori dei telespettatori. Siamo quasi arrivati alla fine dell’edizione che,anni, ha riportato i personaggi non famosi all’interno della casa più spiata d’Italia e qualche vip. Un mix che è piaciuto al pubblico, anche se a vedere gli ascolti pare non abbia entusiasmato più di tanto. Come riportano diversi siti, infatti, gli ascolti di questa edizione sono stati i più bassi della storia del reality show, anche dell’ultimoVip, quello che era stato particolarmente criticato dal pubblico a casa e da Pier Silvio ...

La meraviglia delle passeggiate nella natura in Lombardia, lungo la via Francigena: Ecco Cammini Aperti - Anche in Lombardia arriva “Cammini aperti” lungo la via Francigena il 14 aprile 2024. L’iniziativa si pone entro “Scopri l’Italia che non Sapevi – Viaggio Italiano”, un progetto congiunto di promozion ...comozero

BitTorrent non è più la prima fonte di traffico in upload su Internet: Ecco cosa l'ha superato - Il dominio di BitTorrent nei dati relativi al traffico su Internet sta volgendo al termine, secondo una nuova indagine condotta da Sandvine. Il protocollo di condivisione di file peer-to-peer sta ades ...hwupgrade

Stitichezza da viaggio: Ecco come prevenirla e i rimedi per alleviarla - Il terzo e importante consiglio per scongiurare la stitichezza da viaggio o ridurne i sintomi richiede di evitare il più possibile di restare fermi a lungo. Chi viaggia in aereo dovrebbe evitare di ...gazzetta