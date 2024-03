Eccellenza Ridotta di 12 mesi la squalifica del ‘Diana’ di Osimo

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 18 marzo 2024) Il Giudice Sportivo ha rivisto la sanzione dai 18a 6. Non siamo su ‘scherzi a parte’, è tutto vero! VALLESINA, 18 marzo 2024 – E’ la società Osimana a comunicare che “in data odierna si è svolta l’udienza per il ricorso presentato dalla Società a seguito della sanzione comminata dal giudice sportivo dopo i fatti di Massa Martana. All’USD Osimana, difesa dall’avvocato Mattia Grassani, è stata rivista la sanzione dai 18previsti a 6(30 Agosto 2024). Rimangono confermate le porte chiuse e campo neutro, le sanzioni pecuniarie e quelle individuali dei singoli atleti Bellucci, Bambozzi e Riccardo Fermani”. La prima sentenza era datata 29 febbraio 2024 (leggi…). Due gradi di giudizio completamente opposti, ma non siamo ‘su scherzi a parte‘. ©riproduzione riservata L'articolo proviene da Lo sport della Vallesina.