Eccellenza Montespertoli combattivo | cade nel recupero

(Di lunedì 18 marzo 2024)0 ZENITH PRATO 1: Onori (46’ Biotti), Fiaschi, Corradi, Trapassi, Calonaci, Pecci, Mosti (78’ Cioni), Falconi, Anichini, Lotti (78’ Falconi), Maltomini, Marcacci (58’ Marconcini). A disp.: Focardi Olmi, Conti M., Chini, Marconi, Cremonini. All.: Sarti ZENITH PRATO: Brunelli, Castiello, Gonfiantini, Saccenti (62’ Chiaramonti), Bagni, Cela, Kouassi, Rosi, Braccesi (62’ Moretti), Lunghi, Ciravegna. A disp.: Pellegrini, Bucciantini, Mari, Mariani, Buscema, Falteri,, Luka. All.: Settesoldi

Big-match oggi alle 14.30 al Comunale dove il Camaiore riceve la terza della classe Montespertoli . E sarà partita speciale per il grande ex Imbrenda, che fino a dicembre giocava coi gialloverdi ... (sport.quotidiano)

Il match clou dell’odierna giornata (fischio d’inizio alle 14.30) per le tre formazioni locali impegnate nel girone A di Eccellenza è sicuramente quello del Molino del Ponte di Baccaiano tra ... (sport.quotidiano)

Eccellenza. Zenith a Montespertoli. Il podio è nel mirino - La Zenith Prato affronta il Montespertoli in un cruciale scontro diretto play off. L'allenatore Settesoldi si dice fiducioso per la forma dei suoi giocatori e la disponibilità dell'intero organico. Un ...lanazione

Eccellenza. Weekend importante per Fucecchio, Castelfiorentino United e Montespertoli - Oggi alle 14.30 si giocano le partite di Eccellenza, con il Corsini che affronta il River Pieve e il Neri che sfida la Massese. Il Montespertoli gioca contro la Pro Sorgenti. Partite cruciali per la c ...lanazione

Montespertoli di Tutti, una civica senza colori politici: Luciana Morelli candidata sindaco - Da qualche mese è nata Montespertoli di tutti, un movimento civico senza colore politico formato da volenterosi e capaci cittadini che hanno deciso di ...gonews