Eccellenza Correggese super | è la 7ª vittoria di fila

(Di lunedì 18 marzo 2024)2 V.CASTELFRANCO 0: Raccichini, Ghizzardi, Prasso, Galli (18’ st Bertozzini), Benedetti, Gigli, Simoncelli (17’ st Staiti), Galletti (38’ st Truzzi), Cappelluzzo (41’ st Solinas), Luppi (18’ st Vaccari), Leonardi. A Disp. Vioni, Colombo, Ughetti, Staiti. All. Gallicchio. VIRTUS CASTELFRANCO: Gibertini, Fiorentini, Marconi, Ceccarelli (18’ st Ferrara), Laruccia, Palmiero, Barani (25’ pt Mantovani), Nait (32’ st Caselli), Cantarelllo (11’ st Di Marcello), Giordano, Barbolini (27’ st Timperio). A disp. Cavallini, Pepe, Casarano, Zironi. All. Cattani. Arbitro: Cavalazzi di Lugo. Reti: 43’ Luppi; 12’ st Simoncelli. Note: espulso al 44’ st Laruccia (V) per intervento pericoloso. Ammoniti Ghizzardi, Nait e mister Cattani. Settimaconsecutiva per la, che ...