E’ sempre Sestese Grassina con il cuore Antella | colpo esterno

(Di lunedì 18 marzo 2024) In Promozione si sono giocate le gare della 29ª e 25ª giornata. Ha riposato il Settimello. Questi i risultati. Girone A A.G. Dicomano-Pieve Fosciana 1-0. Nocentini segna su mischia e fa brindare alla vittoria utile per il morale il Dicomano. Lampo Meridien-Luco 1-1. Quarto pareggio di fila del Luco che stenta a tornare a vincere. Segna Pirone (61’), risponde Cirillo (63’). Il Luco reclama per un gol regolare annullato a Cirillo. Larcianese-San Piero a Sieve 1-1. Pareggio prezioso di Jori (76’) che risponde al gol di Ferraro (69’) dei locali. Girone B Montelupo-1-2. La capolistavince anche a Montelupo con Ciotola (22’) su rigore e con Ermini al 67’. Un minuto dopo Bianchini segna il gol della bandiera. Invicta Sauro-C.S. Lebowski 1-1. E’ un punto buono per il Lebowski privo di alcuni titolari. Segna prima Ciancaleoni su rigore ...