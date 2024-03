(Di lunedì 18 marzo 2024), martedì 19 marzo, in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con “È“, il programma Videonews di Bianca. Al centro della puntata lein, lee lepolitiche in vista delle prossimenel nostro Paese. Prosegue lo spazio dedicato allee ai, i “professionisti dell’inganno” che, facendo leva sulle debolezze e le paure di migliaia di persone, offrono soluzioni miracolose in cambio di denaro, riuscendo spesso a impossessarsi dell’intero patrimonio delle loro vittime. Questa settimana l’inchiesta si arricchisce con i regimi alimentari alternativi che spopolano soprattutto sul web tra ...

Nel sera di oggi su Rete 4 è andata in onda una nuova puntata del talk show E’ sempre Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer. Non siete riusciti a vedere l’ultimo appuntamento per colpa di un ... (tutto.tv)

“Mattino 4”, Federica Panicucci e Roberto Poletti conducono il nuovo programma di Rete 4 - Da tempo è inviato e ospite di diversi programmi di Rete 4, da "Zona bianca" di Giuseppe Brindisi a "È sempre CartaBianca" di Bianca Berlinguer. E da lunedì 11 marzo il giornalista affianca Federica ...sorrisi

E’ sempre CartaBianca: domani su Rete4 la Berlinguer sul voto in Russia, le elezioni regionali: tra alleanze e divisioni e, sette e santoni - Domani, martedì 19 marzo, in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con “È sempre CartaBianca“, il programma Videonews di Bianca Berlinguer. Al centro della puntata le elezioni in Russia, le ...italiasera

È sempre CartaBianca, il dramma di Mauro Corona: "L'inferno in 5 minuti" - Il dramma in montagna. Mauro Corona lo svela nel corso della puntata di "È sempre CartaBianca" in onda il 12 marzo su Rete4.iltempo