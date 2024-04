È finita l’era della Mela pigliatutto?

Leggi tutta la notizia su ilblogdellestelle

(Di lunedì 18 marzo 2024) Apple è sotto un faro e non è chiaro come ne uscirà. Lo scorso 7 marzo è entrato in vigore il nuovo regolamento DMA (Digital Markets Act). La risposta di Apple è tuttavia molto controversa. Nel frattempo l’Unione Europea gli ha comminato una multa di 1,8 miliardi di euro per abuso di posizione dominante. Il tutto è partito dal fatto che oggettivamente Apple ha un monopolio dei servizi che possono essere erogati sugli iPhone che hanno una quota molto importante dei clienti alto spendenti, creando di fatto una “Apple Tax”. Ad esempio applicazioni per ascoltare la musica come Spotify sono state svantaggiate nei confronti del servizio Apple Music, di Apple stessa, che non deve dare la commissione del 30% a gruppi terzi. Il limite più chiaro è il fatto che ogni applicazione deve dare un terzo dei suoi incassi a Apple stessa senza possibilità di alternative. Quando Epic, produttore di ...