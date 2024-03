Dying Light 2 | Stay Human | il cross-play è nei piani | ma non è una priorità

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 18 marzo 2024) Ilin2:è un’opzione che gli sviluppatori di Techland stanno ancora tenendo in considerazione per il futuro. Rilasciato nel 2022, a quasi due anni di distanza il gioco non ha ancora visto l’implementazione di questa funzione promessa prima del lancio. Le modalità multier in2:non mancano, visto che è presente la possibilità di completare la storia in modalità cooperativa per 4 giocatori. Questi, per il momento, possono essere solo amici di una stessa piattaforma, dato che ilnon è abilitato. Visto che è trascorso molto tempo dal debutto, i fan cominciano a domandarsi se questa funzione promessa ...