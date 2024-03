Durante torna tra i pali dell’Inter Women e ringrazia | «Giorno speciale!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 18 marzo 2024) Inter-Juventusè stata una sfidasoprattutto per una calciatrice nerazzurra. Francesca, portiere interista, èta titolare fra idopo un lungo stop. RITORNO – Fermatasi a causa di un grave infortunio, che ha comportato un’operazione chirurgica, Francescaieri èta a difendere la porta. La sfida all’Arena Civica contro la Juventus è stata importante per il portiere nerazzurro, rientrato titolare nella squadra di Rita Guarino. Sul proprio profilo Instagram la calciatrice hato i tifosi nerazzurri per il sostegno nei mesi lontana dal campo e neldel suo rientro. Alle foto del match, pareggiato in casa 3-3 contro le bianconere, ...