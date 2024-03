Dune - Parte Due vola a oltre 8 milioni di euro al box office italiano

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 18 marzo 2024) Non si arresta la corsa diDue, che supera gli 8in Italia e sfiora i 500 a livello globale, dopo gli Oscar La zona d'interesse risale al secondo posto. Non accenna a diminuire l'interesse del pubbliconei confronti diDue. Il secondo capitolo della saga sci-fi di Denis Villeneuve conserva il primo posto al botteghino guadagnando un altro milione diche lo porta a un incasso totale di 8,2. A livello globale, il film sci-fi che prosegue la saga ideata di Frank Herbert si accinge a superare il traguardo dei 500. Scoprite la nostra recensione diDue per approfondire la sofisticata e complicata visione di Villeneuve impegnato nella ...