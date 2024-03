(Di lunedì 18 marzo 2024) Anche nel 2024 l’Italia piange unaammazzata ogni tre giorni, ma ci sono giorni con accelerazioni nefaste. L’ultima vittima di questa media sciagurata (22 idall’inizio dell’anno) sabato, attorno alle 23, a Roma: il coltello omicida del(subito arrestato) insanguina il quartiere capitolino del Quadraro e ripete la tragedia di poche ore prima a Taurisano, in provincia di Lecce, dovecade per mano del partner (che si costituisce). Questo bis mortale quasivigilia di primavera, diviso in due atti distinti solo dai tempi di uscita dei giornali, rappresenta in realtà un tutt’uno. La replica di un manifesto funebre dove cambiano solo le facce e i nomi. Purtroppo non le storie. Che sono sempre le stesse, al netto delle crudeltà accessorie, a ...

Nella giornata internazionale della donna, in cui le parole "uguaglianza di genere" e "diritti delle donne " vengono pronunciate a gran voce, è difficile non restare sconcertati dalla frequenza e ... (panorama)

Due femminicidi in 12 ore. Un’altra donna uccisa. Accoltellata dal marito davanti alla figlioletta - Dopo la 50enne massacrata in Puglia, è toccato a una 37enne residente a Roma. L’uomo è stato arrestato dopo la fuga: in casa c’era anche la figlia di 5 anni. Dall’inizio dell’anno le vittime sono già ...quotidiano

femminicidio in Salento, il marito agli inquirenti: "Non ricordo nulla" - Da qualche tempo i due erano separati. Nel pomeriggio di sabato la lite nell ... Quello di Taurisano è il primo femminicidio in Puglia nel 2024, il 22esimo in Italia.rainews

Roma, uccide la moglie a coltellate dopo una lite al Quadraro: arrestato 36enne. In casa c'era la figlia di 5 anni e due coinquiline - Un'unica coltellata, all'addome, che non ha lasciato scampo a una giovane donna di 37 anni. Quando i soccorritori sono entrati in casa hanno trovato Li Xuemei distesa sul letto in una ...ilmessaggero