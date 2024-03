Dramma in Argentina | Altamirano collassa in campo con le convulsioni | Estudiantes-Boca sospesa

(Di lunedì 18 marzo 2024) Grande spavento durante il match del campionato argentino traJuniors: il 24enne nazionale cileno Javierè crollato sul prato strabuzzando gli occhi in preda alle convusioni. Ci sono state scene di panico, poi i soccorsi immediati e il trasporto in ospedale. Il calciatore al momento è stabile e cosciente.

