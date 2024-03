“Dove l’ho vista | come sta davvero” Kate Middleton | prima uscita pubblica | parla il testimone

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 18 marzo 2024) Dopo lo scandalo della foto ritoccata e le voci che circolano sulla sua salute, la principessapotrebbere dei problemi di salute di cui ha sofferto. La notizia è stata data in esclusiva dal Sunday Times, tabloid che hato del cancro di re Carlo, dalla malattia di Catherine e, soprattutto, delle mille teorie che hanno trovato spazio in questo periodo. Voci filtrate dopo che la principessa ha ammesso di avere ritoccato la foto insieme ai figlita in occasione della festa della mamma britannica e che hanno avutoprotagonista anche l’erede al trono William, marito diche, sempre secondo il gossip britannico, avrebbe preso addirittura una sbandata per l’amica della moglie Rose Hanbury. Poi ancora quelle sull’intervento a cui è ...