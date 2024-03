Dossieraggio | Laudati non risponde ai Pm

(Di lunedì 18 marzo 2024) 14.10 Il sostituto procuratore antimafia Antoniosi è avvalso della facoltà di nonre nell'interrogatorio in Procura a Perugia,dove è indagato nell'inchiesta sui presunti accessi abusivi a banche dati del suo ufficio insieme al finanziere Pasquale Striano. In una nota data al suo legale,spiega:Non ho mai effettuato accessi abusivi,né avuto rapporti con i giornalisti indagati,né costruito dossier per spiare,ricattare.Accertamenti erano per esigenze investigative.I miei atti erano firmati dal procuratore antimafia.

«Non ho mai effettuato accessi a sistemi informatici; non ho mai avuto alcun rapporto, neppure di conoscenza, con i giornalisti che risultano indagati; non ho mai costruito dossier per spiare o ... (gazzettadelsud)

"Mai fatti accessi abusivi", Laudati sul Dossieraggio non risponde ai pm e si affida a una nota - In ogni caso Laudati intende specificare di non avere "mai effettuato accessi a sistemi informatici" né di avere "mai avuto alcun rapporto, neppure di conoscenza, con i giornalisti che risultano ...ilgiornale

Dossieraggio, Laudati non risponde al pm ma si difende: “Agito sotto il controllo del Procuratore nazionale” - Il sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia Antonio Laudati si è avvalso della facoltà di non rispondere ai magistrati ...iltempo

Inchiesta dossieraggi, Laudati non risponde ai pm. Aveva rivendicato gli atti firmati da Melillo - Il sostituto procuratore antimafia a Perugia si avvale della facoltà di non rispondere. "Non c'è mai stato nulla che ho fatto per ragioni personali. Su accertamenti pre-investigativi, ho dato impulso ...rainews