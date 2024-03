Dossier | Laudati scarica su De Raho Battaglia politica sull’ex procuratore

14.10 Il sostituto procuratore antimafia Antonio Laudati si è avvalso della facoltà di non risponde re nell'interrogatorio in Procura a Perugia,dove è indagato nell'inchiesta sui presunti accessi ... (televideo.rai)

Si è avvalso della facoltà di non risponde re il sostituto procura tore antimafia Antonio Laudati nell' interrogatorio in procura a Perugia nell'ambito dell'indagine sui presunti accessi abusivi alle ... (tg24.sky)

Il sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia Antonio Laudati si è avvalso della facoltà di non risponde re ai pm di Perugia che indagano sul cosiddetto Caso dossier , coordinati dal ... (secoloditalia)

Dossieraggi, la difesa di Laudati: "Ha voluto evitare il clamore mediatico" - Antonio Laudati "e' molto provato" si trova "in un momento particolare della sua carriera e della sua vita" avremmo "potuto chiedere tecnicamente un rinvio per motivi di salute ma non lo abbiamo fatto ...notizie.tiscali

Laudati: 'Mai fatti Dossier, ero sotto il controllo di De Raho' - Antonio Laudati rivendica che "mai" ha "costruito Dossier per spiare o ricattare politici o personaggi famosi". E soprattutto rivendica di avere delegato quelle attività che ora gli vengono contestate ...ansa

Laudati: 'Mai fatti Dossier, ero sotto controllo di De Raho' - non ho mai costruito Dossier per spiare o ricattare politici o personaggi famosi": a sottolinearlo è stato il sostituto procuratore antimafia Antonio Laudati in merito all'indagine di Perugia.Per ...ansa