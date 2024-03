Dopo una sola settimana è già finita tra Brando è Raffaella? Il rumor

USE COMPUTER GROSS 59 AZ PNEUMATICA Saronno 62 USE COMPUTER GROSS: Giannone 10, Regini ne, Baccetti 2, Sesoldi 2, Rosselli 14, Fogli ne, Calabrese 4, De Leone 9, Mazzoni 12, Quartuccio 2, Tosti ... (sport.quotidiano)

Proprio non comprendiamo un certo entusiasmo per il pari dello Spezia a Reggio. Ci fosse stata un’altra classifica , forse avrebbe avuto senso. Non aver vinto una partita dominata , quando alla ... (sport.quotidiano)

Francesco Acerbi è incorso nella violazione dell'Art.28 del Codice di Giustizia Sportiva per gli insulti razzisti rivolti in campo a Juan Jesus in Inter-Napoli . Ora rischia una squalifica ... (fanpage)

Virginia Raffaele e Checco Zalone La battuta di Ornella Vanoni a Che tempo che fa (che mette a tacere il gossip) - Dopo il gossip messo in giro (da Fabrizio Corona e mai confermato dai diretti interessati) su una presunta liason tra Virginia Raffaele e Checco Zalone, ieri la comica ha messo a tacere tutti e tutto ...ilgazzettino

Futuro Theo Hernandez, decisione del Milan: c’è la novità - Dopo l’ottima prestazione di ieri torna di moda il futuro ... Il terzino sinistro ieri ha portato a compimento una gara totale sia in fase difensiva che, soprattutto, offensiva. Ha messo a segno il ...spaziomilan

Da 0 a 10: la figura di mer*a mondiale di Acerbi, il retroscena sulla ‘talpa’ Zielinski, l’infiltrato in panca e la nuova Hit su Lindstrom - Dopo tre mesi di anonimato da fare invidia a Joe Pistone in Donnie Brasco. Per il belga in totale 21’ di Garbage Time e la scocciatura di dover mostrare un documento di riconoscimento per accomodarsi ...tuttonapoli