Donazione di un defibrillatore alla Us Castiglionese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 18 marzo 2024) Arezzo, 18 marzo 2024 – Graziella Bertocci, figlia del Grande Ufficiale Liviero Bertocci, è davvero inarrestabile. Proprio ieri, prima del calcio d’inizio della partita tra la squadra di casa e la “Valentino Mazzola”, “l’associazione A.I.LI.BE., con grande sensibilità, ha donatoUSun nuovoper lo Stadio Comunale Emanuele Faralli. Complimenti” dichiara il sindaco Mario Agnelli. L’associazione Insigniti A.I.Li.Be. “Liviero Bertocci” rappresentata da Graziella, figlia di Liviero, appunto, non è nuova a queste iniziative. L’ultima, in ordine di tempo, risale allo scorso anno quando aveva donato due manichini per la rianimazione, rispettivamente uno all’Istituto Superiore “Giovanni da Castiglione” e uno all’Istituto Comprensivo “Città di Castiglion Fiorentino”. “In questi anni abbiamo realizzato tante ...