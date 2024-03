Donald Trump non ha i 464 milioni per pagare la cauzione

(Di lunedì 18 marzo 2024) Nuova grana per l'ex presidente degli Stati Uniti, attualmente in corsa per tornare alla Casa Bianca. Secondo quanto riportato dai suoi legali, il tycoon non è in grado di ottenere nei tempi previsti l'interadi 464di dollari stabilita dalla sentenza di condanna per...

A due anni dal suo ingresso alla Casa Bianca, l'allora presidente degli Stati Uniti Donald Trump autorizzò la Cia a lanciare in Cina una campagna clandestina sui social media, per influenzare ... (today)

L'ex vicepresidente Mike Pence non appoggerà Donald Trump per la presidenza. "Quest'anno non appoggerò Donald Trump, non è una sorpresa", ha detto l'ex vicepresidente in un'intervista a Fox, ... (quotidiano)

Elon Musk ammette l’uso di ketamina “nell’interesse degli investitori”: poi nega di aver finanziato Trump - Elon Musk ammette l’uso di ketamina “nell’interesse degli investitori” nel corso di una intervista all’ex Cnn Don Lemon ...unita

