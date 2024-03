Don Peppe Diana | la lezione dell' antimafia da Caserta a Marsiglia

(Di lunedì 18 marzo 2024) «Siamo qui per conoscere non il Paesea mafia, ma quello»: così Fabrice Rizzoli, docente di Geografia del crimine organizzato alla Scuola di alta formazione...

In questi trenta anni è cresciuta con due sentimenti uguali e contrari: il dolore per la perdita del fratello , ma anche la speranza di vedere realizzata la sua missione, quella di un popolo in... (ilmattino)

Caserta. Don Peppe Diana, marcia a 30 anni dalla morte: entusiastica adesione delle ACLI - Hanno esternato al comitato organizzatore tutto il proprio entusiasmo le ACLI di Caserta, con la seguente missiva: Al Comitato don Peppe Diana -Con la presen ...teleradio-news

Casal di Principe, una statua in bronzo per don Peppe Diana trent'anni dopo - E’ una statua, a grandezza naturale, di don Peppe Diana, il sacerdote martire ucciso trent’anni fa dalla camorra nella sua parrocchia a Casal di Principe, mentre stava per dir messa, scolpita da don ...ecodicaserta

Minori (Sa): Gruppo Scout partecipa ad incontro in onore di Don Peppe Diana - StampaIl gruppo Scout Minori 1 ha partecipato oggi all’ incontro di pace in onore di Don Peppe Diana. 30 anni fa veniva barbariamente ucciso. Don Diana non era solo un prete, non era solo uno scout, m ...salernonotizie