Don Manganiello incontra gli studenti dell’Amabile

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 18 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Avere la legalità nel quotidiano: è possibile?”. E’ questo il tema di un incontro che si terrà mercoledì 20 marzo alle ore 10,30 presso l’Ite “Amabile” di Avellino. Sottotitolo dell’evento: “Legalità come condizione di sviluppo e democrazia: come investire nella prevenzione”. Relatori del seminario: Antonella Pappalardo, dirigente scolastico; Sante M. La Monaca, giudice onorario della Corte di Appello di Salerno e don Aniello, già prete di Secondigliano, fondatore dell’associazione per la legalità “Ultimi”. “L’iniziativa – spiega la preside Pappalardo – rientra in un percorso logico ed articolato sulla legalità. L’obiettivo è coglierne tutti gli aspetti e fungere da deterrente rispetto alle devianze. Abbiamo inteso, quest’anno più che mai, affrontare in maniera pratica lo studio dell’educazione civica e della didattica ...