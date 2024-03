Don Diana | 30 anni dall’omicidio | domani la marcia degli studenti

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 18 marzo 2024) Casal di Principe. Un’altra, dopo la marea cinquemila scout provenienti da tutta Italia che ieri ha inondato Casal di Principe in occasione dellaper ricordare don Peppea 30dall’assassinio. Si chiudono, 19 marzo, le numerose iniziative organizzate dal Comitato donper il trentennale dell’uccisione del sacerdote anticlan. Ci saranno gli, come accade da, e ci sarà don Luigi Ciotti, presidente di Libera, presente a Casal di Principe sin dal primo momento. E come di consueto, si partirà dalla messa, quella che don Peppe non riuscì ad officiare perché ucciso in sacrestia, poco prima di raggiungere l’altare. Il rito sacro si terrà alle 7.30 (Donfu ucciso alle 7.20) nella Chiesa di ...