DIVISIONE REGIONALE 1 GIRONE A

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Basketreggio-Anzola 71-79 Basketreggio: Bertolini 17, Ferrari 1, Pighini 12, Borghi 2, Castagnetti 3, Generali 2, Zecchetti 8, Riccò 5, Fall 15, Giudici 6. All. Zagni. Anzola: Torkar, F. Parmeggiani 14, Gherardi Zanantoni 12, S. Parmeggiani 8, Raimondi, Fiorini, Papotti 10, Zanetti 4, Baccilieri 21, Magnolfi 4, Fanti 7. All. Moffa. Arbitri: Beltrami e Venturelli. Giardini M.-Vis P. 69-66 Giardini Margherita: Argenti 14, Artese 11, Baccarini 2, Bisi, Cattelani 2, Elio, Fabbri 7, Grassi 5, Minghetti 9, Nanni 12, Sifo, Trazzi 7. All. Lanzi. Vis Persiceto: Sighinolfi 2, Patrese 17, Benuzzi 4, Palmieri, Francia 4, Ramini 10, Ferrari ne, Barbieri, Ravaldi 1, Mazza 11, Rando 11, Pedretti 6. All. Sacchetti. Arbitri: Costantini e Torresan. Progresso-C. Emilia 64-69 Progresso Happy: F. Riguzzi 15, Amoni 11, Tomic 10, Bartoli 5, Savino 4, Stankovic 4, N. Riguzzi 3, Skuletic 2, Veli, ...