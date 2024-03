Direttore d’Orchestra cercasi | verso un nuovo Sistema Italia per la metalmeccanica

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 18 marzo 2024) di Pierpaolo Festino L’industriana ha finalmente invertito la tendenza negativa, registrando una crescita nel quarto trimestre del 2023 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Possiamo quindi dire che siamo in presenza di un quarto trimestre positivo, ma di un 2024 ancora incerto per il quale Federmeccanica stima una crescita del settore tra lo 0,5% e l’1,0%, un margine contenuto che evidenzia la persistenza di numerose sfide. Il punto rilevante è che questa crescita appare attribuibile solo alla produzione di autoveicoli, rimorchi ed altri mezzi di trasporto, a fronte di un calo di tutti gli altri settori. Stando così le cose, potremmo dire ‘nulla disotto il sole’ se non il fatto che le grandi case automobilistiche hanno leggermente aumentato, o meglio riavviato, la produzione negli stabilimenti ...