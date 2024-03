Dior sceglie la sua nuova dea | Deva Cassel

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 18 marzo 2024) Non si arresta l’ascesa di. Dopo aver esordito come modella all’età di 16 anni ed essere già stata Ambassador delle fragranze Dolce & Gabbana, con una campagna girata in destinazioni iconiche del Bel Paese, aver recitato come attrice nel film La bella estate, ora, a 19 anni, diventa Fashion and Beauty Ambassador di. La Maison francese lacome suamusa: bellezza cosmopolita dalle radici italiane. La figlia di Monica Bellucci e Vincent, nata a Roma il 12 settembre 2004, è cresciuta in Francia, Italia e Brasile.dea diUltimamente, ...