Dimensionamento scolastico Sicilia | indicazioni per scuole cessate e di nuova creazione Nota

Dimensionamento scolastico e COE: come si procede ai fini dell' assegnazione ? Qual è la normativa di riferimento? L'articolo Dimensionamento scolastico e aggregazione scuole : come procedere per ... (orizzontescuola)

Piero Marrese, chi è il (nuovo) candidato di Pd e M5s alle Regionali in Basilicata. “Non sono l’ultima scelta. Se batterò Bardi Sono sicuro” - “Io sono l’ unico candidato lucano in corsa, Bardi è nato in Basilicata ma vive prevalentemente fuori. Se lo batterò Ne sono sicuro, dobbiamo continuare a lavorare sull’ascolto dei territori”. A dirl ...ilfattoquotidiano

Aggregazione scuole, in Basilicata, per mantenere il posto, spostamenti sino a 100 Km! - 18 del CCNI sulla mobilità 2024/2025 – stabilisce che il personale docente di tutti gli istituti interessati dal Dimensionamento scolastico confluirà in una graduatoria unica per singola classe di ...tecnicadellascuola