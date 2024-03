Dimarco | «Non può essere un pareggio a fermare il lavoro fatto»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 18 marzo 2024)va a parlare dopo Inter-Napoli, l’ultima partita della ventinovesima giornata di Serie A che porta alla sosta per le nazionali. Le dichiarazioni su Inter TV. AMARO IN BOCCA – Federicocommenta l’1-1 di Inter-Napoli: «Innanzitutto abbiamo giocato contro una squadra forte. Poi, per quanto riguarda la fine della partita, ci sta che ci stiano questi momenti dentro il match. Può starci una situazione di questo tipo, dopo la partita di Madrid e i tempi supplementari un po’ di stanchezza può capitare, peccato per il. Non deveunilche stiamo facendo da tanti mesi, adesso recuperiamo un po’ nella sosta per le nazionali. Pensiamo alle nazionali e dopo torniamo ancora più forti. Un po’ hanno inciso i centoventi minuti di ...