Dimarco | «Non facciamo calcoli! Atletico Madrid più abituato»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 18 marzo 2024)ha parlato dopo la partita tra Inter e Napoli, sfida valevole per la ventinovesima giornata di campionato. Il suo commento dalla pancia di San Siro. NOsi è espresso così su Rai Sport durante la Domenica Sportiva: «Siamo vicini, ma dinon ne. Dispiace stasera non essere riusciti a vincere perché avevamo approcciato alla grande, capita prendere gol negli ultimi 15? e paghiamo la stanchezza di. Non fare, pensare di partita in partita e fine anno tirare le somme. Distanza dalle top in Europa? Per quanto riguarda l’, è una squadra forte, che molti sottovalutano. L’altra sera e all’andata ha dato l’impressione di essere una squadra a livelli altissimi. Ci è mancato ...