Dimarco | «Inter non imbattibile ma le ultime due sfide non tolgono nulla!»

Al termine di-Napoliviene Federicoper analizza ledue, tra Champions League e campionato. Le parole del calciatore nerazzurro su Sportitalia. LAVORO – Federico: «Abbiamo avuto un bell'approccio. Ci sta la stanchezza, può capitare e andiamo avanti. Abbiamo giocato contro una squadra forte. Può capitare di uscire contro l'Atletico Madrid, non siamo imbattibili. Bisogna lavorare come stiamo facendo ma non sarà né la sconfitta a Madrid né il pareggio col Napoli a togliere il lavoro che stiamo facendo da inizio stagione. Il Napoli è una squadra forte, ci vuole rispetto. Dopo stasera posso dire che stanno riprendendo lo stesso gioco che avevano prima con mister Spalletti».