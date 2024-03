Dieci destinazioni “calde” dove potersi godere il resto dell’inverno

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di lunedì 18 marzo 2024) Anche se quando si viaggia non si può mai sapere che tempo si troverà, e adesso ancora meno con i cambiamenti climatici, in gran parte dell’Italia è ancora inverno e in molti luoghi fa freddo, piove o addirittura nevica. Ecco perché molti viaggiatori che possono partire in questo periodo dell’anno sono soprattutto alla ricerca di metepoterdi sole, temperature elevate e praticare attività all’aria aperta senza cappotti. Jetcost ha verificato quali sono leche i suoi utenti cercano maggiormente in questo periodo e queste di seguito sono alcune delle più gettonate. Sidney – Australia In Australia è ormai estate e si sta per entrare in un autunno mite. Sebbene Sidney non sia la capitale, è senza dubbio la città più dinamica dell’Australia. Circondata dall’acqua e con i suoi abitanti che ...