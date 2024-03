Dieci agenti arrestati per torture in carcere a Foggia | “Come pugili sul ring” Le immagini e i racconti delle vittime | così è crollato il muro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Le botte dentro la cella, quindi gli schiaffi e i calci anche al compagno, poi un tentativo di depistaggio con annotazioni di servizio fasulle e l’interessamento alle telecamere di sicurezza. Perfino un accredito di 80 euro sul conto corrente della vittima per provare a farlo tacere e una pagina del registro medico strappata. Ma il pestaggio ai danni di due detenuti, uno dei quali invalido, è comunque venuto a galla, ricostruito nei dettagli secondo la procura di, che indaga su 15 persone – compresi alcuni medici – e ha ottenuto gli arresti domiciliari perdella Polizia Penitenziaria in servizio neldel capoluogo dauno. Una verità emersa grazie all’ostinazione di unae di un altro detenuto che con uno stratagemma sono riusciti a far arrivare ...