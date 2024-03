Detenuti pestati nel carcere di Foggia | arrestati 10 agenti

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 18 marzo 2024) Diecidi polizia penitenziaria sono statiper un violento pestaggio ai danni di dueneldi. Gli indagati, in servizio presso il penitenziario, sono stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per i fatti che sarebbero avvenuti l’11 agosto 2023. Glisono accusati a vario titolo di tortura, abuso d'ufficio, abuso di autorità contro, omissione di atti d'ufficio, danneggiamento, concussione, falsità ideologica commessa da un pubblico ufficiale in atti pubblici, soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.